Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,3299
  • 7,0451
  • 314.125
  • 95605.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ise 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ise 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

AA-İHA


Sigara tiryakilerine koronavirüs uyarısı!

Sigara tiryakilerine koronavirüs uyarısı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Müge Boz'un paylaşımına tepki yağdı

Annesinden öğrendiği böreklerle 62 yaşında kadın girişimci oldu