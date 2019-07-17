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  3. 10 ilde son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında iş adamı ve gazeteciler de var

10 ilde son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında iş adamı ve gazeteciler de var

10 ilde son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında iş adamı ve gazeteciler de var

Mardin'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 ilde düzenlenen operasyonda, Haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında iş adamı ve basın mensuplarının da yer aldığı 19 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mardin, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Van, Adana, Elazığ, Kırşehir, Yozgat ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı başlatılan operasyonda, A.K, M.K, Ö.G, M.O, N.A, S.D, H.Ç, S.G. ve M.D. gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Dün,  Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada aralarında iş adamı ve basın mensuplarının da bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

AA

 

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