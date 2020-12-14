14 Aralık 2020 Pazartesi 21:22 | Son Güncelleme:
10 gündür haber alınamıyordu: Antalya'da Ukrayna asıllı kadın evinde ölü bulundu
AA
Antalya'da yalnız yaşayan ve 10 gündür haber alınamayan Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu. Evde yapılan incelemede, klimanın soğuk ayarında çalışır halde olduğu tespit edildi.
Antalya'da yalnız yaşayan Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu.
AA'da yer alan habere göre, Fener Mahallesi 1988 Sokak'taki Orkide Apartmanı'nın birinci katında yalnız yaşadığı belirtilen Ukraynalı Karina Demchenko'dan (40) 10 gündür haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Demchenko'yu evde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Servis ekipleri, Demchenko'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemede, evdeki klimanın soğuk ayarında çalışır halde olduğu tespit edildi.
Demchenko'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.