10 bin TL'ye engelli raporu

Konya Kadınhanı’daki Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışan Süleyman B.’nin Harun İ. ile birlikte hareket ederek, 10 bin’er lira karşılığında 16 kişiye sahte engelli raporu aldığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından 24 Eylül’de düzenlenen operasyonda elebaşlarının da aralarında olduğu 22 çete üyesi yakalandı. Zanlılardan 10’u tutuklandı. 2016’da bir kamu hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışırken aynı suçtan tutuklanan Harun İ.’nin, bir süre önce tahliye olduğu öğrenildi.

ŞEKERLİ SUYLA ALDATMACA

Şebeke üyelerinin, rapor alacak kişilere şekerli su içirerek tahlil sonuçlarının normalden yüksek gözükmesini sağladıkları ortaya çıktı. Doktorları yanıltmak için taktikler de veren zanlıların, tetkik sonuçlarında rapor alımını sağlayacak şekilde oynama yaptıkları belirlendi. Şebekenin ayrıca şifreli telefon konuşmalarında sağlık raporu için ‘cam balkon’ ifadesini kullandıkları tespit edildi.

TAMAMINA İPTAL KARARI

Yeniden heyete gönderilen sağlık raporları tamamen değişti. Bir kişinin yüzde 51 olan engel oranı yüzde 9’a, yüzde 60 olan bir kişinin engel oranı ise yüzde 15’e düşürüldü.