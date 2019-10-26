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  3. 10 bin TL'lik şirkete 37 milyonluk ihale

10 bin TL'lik şirkete 37 milyonluk ihale

10 bin TL'lik şirkete 37 milyonluk ihale

Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihaleleri üzerinden yeni bir algıya başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihaleyi kazanan şirketi sermayesi üzerinden eleştirdi.

HABER MERKEZİ 

İhaleyi alan şirketin sahibine yönelik “Sermayesi 10 bin TL olan bir şahsa verilmesinin altındaki motivasyon nedir?” açıklaması yapan İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 39 milyon 129 bin 311 TL maliyeti olan “Personel destek hizmet alım işi” ihalesini 10 bin TL sermayeli Kobra Temizlik şirketine verdiği ortaya çıktı. İTO kayıtlarına göre 2008’de kurulan Kobra Temizlik’in 2016’da olduğu gibi şimdi de sermayesi 10 bin lira olarak gözüküyor. 

 

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