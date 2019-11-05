10 ayda 4 bin 958 kadından 'Beni koruyun' başvurusu

Yelda GÖKDAĞ

Türkiye’nin yüreğini yakan Emine Bulut cinayeti hala hafızalardaki yerini koruyor. Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü istatiksel bir çalışma, kadınların Bulut’la aynı kaderi paylaşmamak amacıyla koruma tedbir kararı alınmasına ilişkin karakol ve mahkemelere yaptıkları başvuruların dökümünü ortaya koydu.

ARTIK KİMSE SUSMUYOR

Buna göre, 2019’un ilk 10 ayında kocasının ölüm tehditleriyle yaşamak zorunda kalan 4 bin 958 kadın, karakol ve mahkemelere “beni koruyun” başvurusu yaptı. Adalet Bakanlığı’nın bir raporla TBMM’ye de sunduğu bilgilere göre, bu rakam 2018’de toplam 5 bin 302 olarak gerçekleşti. Verilen koruma tedbirleri kararında yüzde 86 oranında kişinin kimlik bilgilerinin gizlenmesi kararı çıktı. Mahkemelerin önleyici tedbir kararlarında ise ilk sırayı şiddet veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmama yer aldı. İkinci ve üçüncü sıralarda da uzaklaştırma tedbirleri verildiği ortaya çıktı. Veriler, 2015 ve 2018 yılları arasındaki koruyucu tedbir kararlarındaki artışı da gözler önüne serdi. Buna göre, 2015 yılı baz alındığında 2018 yılında yüzde 400 oranında koruyucu tedbirin arttığı gözlendi. 2015’e göre 2018’de önleyici tedbirlerin ise yüzde 91 oranında arttığı ortaya çıktı.