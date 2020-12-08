1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun son olarak İran'da faaliyet yürüttüğü belirlendi. Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 226’ya ulaştı" denildi.