1 milyon yazılımcı için özel sektör de masada

OSMAN NURİ CERİT



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın duyurduğu ‘1 milyon yazılımcı’ projesinde eğitim içeriklerinin hazırlanmasına başlandı. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının da görüşünü almaya başlayan BTK, bu alanda en büyük örgütlerden biri olan Türkiye Bilişim Derneği’yle (TBD) biraraya geliyor. Yarın ve salı günü video konferanslarla eğitim, sertifika ve istihdam konuları masaya yatırılacak.

STK’LARA SORULMALI

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, mutlaka meslekte örgün sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınması gerektiğini belirten Aktepe, eğitimlerin BTK Akademi’de verileceğini hatırlatarak, BTK ile görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Sertifika çok önemli



Aktepe, şunları söyledi: “Bu eğitimlerin tamamı BTK Akademi bünyesinde mi verilecek? Bu sürecin sertifikalandırılması nasıl olacak? Tüm bu sorulara yanıt arayacağız. Sertifika süreci de çok önemli. Bu eğitim bitirenler nasıl bir sertifika ya da diploma alacak. BTK da bizden hangi dersleri verebileceğimiz konularında görüş istedi. Tüm bu konularla ilgili görüşmelere başladık.”