1 milyon TL ödülle turuncu listede aranan terörist yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice Akçabudak köyü kırsalında teröristlerle sıcak temas sağladı. Çatışmada, 1 terörist sağ 1 terörist de ölü ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin terörden arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle Turuncu Listede yer alan örgütünün sözde Serhabun Lice alan sorumlusu Xebat Rodi kod adlı Tarık Kar olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.