1 milyon eğitimciye yeni öğretmenler odası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin daha rahat edebilecekleri, keyifli ve üretken vakit geçirebilecekleri, bireysel ihtiyaçlarına da uyumlu bir öğretmenler odası tasarımı yaptıklarını bildirdi. Selçuk, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı’nın başlangıcı dolayısıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayında, okullarda ders başı hazırlığı yapan yaklaşık 1 milyon öğretmene seslendi. Konuşmasını Ankara Elmadağ’daki bir okulda yeni tasarlanan öğretmenler odasından yapan Selçuk, “İmkanlarımızın elverdiği ölçüde tüm öğretmen odalarının benzer şekilde tasarlanacağı bilgisini de vermek isterim” dedi.

Öğretmen kupası geliyor

Öğretmenlere yönelik doğa yürüyüşünden diksiyona, müze eğitiminden dramaya kadar pek çok alanda eğitim seçenekleri sunduklarını hatırlatan Selçuk, bunlara katılımın beklenenin çok üzerinde olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Gelişim sertifikası

Yaz döneminde drama, yazılım geliştirme uzmanlığı, akıl ve zeka oyunları, okul yöneticiliği, masal anlatıcılığı gibi pek çok mesleki gelişim sertifika programına binlerce öğretmenin katılım sağladığını vurgulayan Selçuk, bundan sonraki süreçte de halk oyunları, müzik, ritim, yapay zeka gibi mesleki gelişim programlarının artırılarak sunulacağını bildirerek şunları kaydetti: “Yakında duyurularını yapacağımız Türkiye öğretmenler kupası ve öğretmen konserleri bu çalışmanın bir parçası. Mesleki gelişim programlarını merkezi ve mahalli olarak artıracağız.”

Bahçeler ‘açık sınıf’ oluyor

Milli Eğitim Bakanlığınca 1 milyon öğretmen için yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla hazırlanan mesleki gelişim programı, eğitim, sanat ve spor başlıklarından belirlendi. Buna göre, öğretmenler sadece okullarda değil okul dışında da öğrenme fırsatlarını geliştirecek sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılacak. İllerdeki tarihi ve kültürel mekanlarda konserler verecek öğretmenler, sportif etkinliklere ve “eğitimde drama”, “müzede drama”, “doğada drama”, “masal anlatıcılığı”, “akıl ve zeka oyunları” ve “oryantiring” gibi etkinliklere katılarak becerilerini geliştirecek. Eğitimlede ilk defa STEM, robotik ve kodlama, yazılım geliştirme, tasarım odaklı düşünme gibi başlıklar da bu yıl uygulamaya konulacak. Okul bahçelerinin açık sınıf olarak kullanılabilmesi için de çalışmalar yürütülecek.