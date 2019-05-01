1 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları! Şans Topu sonuç sorgulama

Şans Topu 1 Mayıs çekiliş sonuçları merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu, her hafta Çarşamba günü çekilmektedir. 5 artı 1 bilen kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı Şans Topu’nda kazanma şansı diğer oyunlara göre çok daha fazladır. Geçtiğimiz haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen bir kişi toplamda 665 bin 7 lira 5 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu 1 Mayıs çekiliş sonuçları haberimizin detaylarında…

1 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

1 Mayıs Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı gibi sitemizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI – 24 NİSAN 2019

Şans Topu oyununun 932'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 9, 13, 22, 29 ve artı 8 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 932'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 665 bin 7 lira 5 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 2 bin 557 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 229 kişi 291'er lira, 4 bilen 2 bin 972 kişi 29 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 184 kişi 18 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 79 bin 231 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 218 kişi 5 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 178 bin 879 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabşans toet eden kuponun, Zonguldak'ın Merkez ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, talihlilerin kupon doldurarak katıldığı bir oyundur. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin kuponu, iki sayı kümesinden meydana gelir. Birinci sayı kümesi 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesi de 1'den 14'e kadar olan sayıları içerir. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret verilir. Katılımcılar, kupondaki çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olmasını sağlayabilirler. Oynanan kuponun iptali için de ''İptal'' kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.