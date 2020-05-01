1 Mayıs EFT yapılır mı? Resmi tatillerde EFT nasıl yapılır? İşte detaylar...

EFT hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar sık sık 1 Mayıs EFT yapılır mı? Resmi tatillerde EFT nasıl yapılır? sorularının yanıtını araştırıyor. Resmi tatil ve sokağa çıkma yasağından dolayı bankaların kapalı olması EFT işlemi yapmak isteyenleri ilgiyle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye'de ilk olarak 1992 yılından faaliyete geçen Elektronik Fon Transferi(EFT) iki banka arasında Türk Lirası cinsinden ödemeleri kapsamaktadır. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 MAYIS EFT YAPILIR MI?

Resmi tatil ve sokağa çıkma yasağından dolayı bankaların kapalı olması EFT işlemi yapmak isteyenleri ilgiyle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye'de E.F.T. sistemi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (T.C.M.B). tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir.

Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir. Dolayısıyla bayram tatili olması, EFT işlemlerinin hesaba geçmesine mani olacaktır.

1-2-3 Mayıs tarihlerinde verilen EFT emirleri 4 Mayıs Pazartesi günü saat 08.30 itibariyle işleme alınacak.

EFT NEDİR?

TCMB'den alınan bilgilere göre EFT;

"TCMB’nin sahibi ve işleticisi olduğu Elektronik Fon Transfer (EFT) sistemi, Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. 1992 yılında kurulan EFT sisteminin 2000 yılında teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım ve donanımında önemli değişiklikler yapılmıştır.

EFT sisteminde gerçekleşecek işlemlere ilişkin herhangi bir alt veya üst limit bulunmaması ve küçük tutarlı ödeme işlem adedinin toplam ödeme işlemleri içindeki payının oldukça yüksek olması, büyük tutarlı ve acil ödemelerin gerçekleşmesinde bir risk unsuru oluşturmaktaydı. Bu nedenle 7 Aralık 2012 tarihinde işlevsel bir ayrıma gidilerek, EFT sistemininmüşteriler arası TL aktarım sistemi ve bankalararası TL aktarım sistemi olmak üzere 2 bileşene ayrılması sağlanmıştır.

Müşteriler arası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde hesaba ve isme yapılan müşteri ödemeleri, kamu ödemeleri, konut, iş yeri ve diğer kira ödemeleri, maaş ve kredi kartı ödemeleri gibi bankaların müşterileri adına gerçekleştirdikleri ödemeler, bankalararası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde ise bankaların birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları muhabirlik hizmetlerine ilişkin bankacılık ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Mevcut durumda her iki bileşen de TCMB tarafından oluşturulan yazılımlarla hizmet vermektedir. Alacaklandırma esasına göre çalışan EFT sisteminde ödemeler bekletilmeden alıcılarına iletilmekte ve gün sonunda, gerçekleşmeyen emirler iptal edilmektedir