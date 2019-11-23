1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu 1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

A: 50

B: 100

C: 150

D: 200

Doğru cevap: D: 200