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  3. 06 BCT 672 plakalı araç aranıyor! Sokak ortasında kanlı infaz

06 BCT 672 plakalı araç aranıyor! Sokak ortasında kanlı infaz

06 BCT 672 plakalı araç aranıyor! Sokak ortasında kanlı infaz

Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Harun Kuyucu, otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Sağduyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Harun Kuyucu, 06 RK 400 plakalı otomobili ile cadde üzerinde seyir halindeyken, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 BCT 672 plakalı hafif ticari araçtaki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayın ardından 06 BCT 672 plakalı araç, olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Harun Kuyucu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmada, 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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