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  3. Diego Reyes için Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Diego Reyes için Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Diego Reyes için Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

ADI uzun bir süredir Fenerbahçe'yle birlikte anılan Meksikalı stoper Diego Reyes ile Siyah-Beyazlılar’ın da ilgilendiği bildirildi.

İspanyol Marca gazetesi, 'Porto ile olan sözleşmesi sona eren Reyes için Sarı-Lacivertliler’den sonra Beşiktaş da devreye girdi' dedi. Oyuncuya yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde Siyah-Beyazlı yöneticilerin Reyes'le temas kurduğu öne sürüldü. Şu an boşta olan oyuncunun kariyerine ya Türkiye ya da İngiltere'de devam edeceği iddia edildi. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Reyes, geçtiğimiz sezon Porto'yla 24 maça çıkmıştı.

(Gunes)

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