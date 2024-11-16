Zonguldak'ta otomobil su kanalına devrildi! 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Gün ile eşi Aynur (34), çocukları Zeyit Çınar (10) ve Yaman Rüzgar Gün (4) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.