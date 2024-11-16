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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 09:22

Zonguldak'ta otomobil su kanalına devrildi! 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına devrildi. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.