  • $18,8553
  • 20,2176
  • 1114.03
  • 5158.63

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 10:00

Zonguldaklı madenciler yaptıkları 512 sobayı deprem bölgesine gönderdi

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan maden işçileri, depremzedeler için yaptıkları 512 sobanın yanı sıra odun ve kömürü deprem bölgesine gönderdi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.