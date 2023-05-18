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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 13:12

Ziyaretçilerini fantastik bir geziye çıkarıyor! Sihir Müzesi

Ünlü sihirbazların sahne kostümleriyle gösteri malzemelerinin yer aldığı İstanbul Sihir Müzesi, ziyaretçilerini fantastik ve sihir dolu bir yolculuğa davet ediyor.

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