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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Mart 2024 Cuma 11:40

Zıpkınla dev 'uçan kalamar' avladı! 1,70 metre boyundaki ve 10 kilogram ağırlığında

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaklaşık 30 yıldır zıpkınla avcılık yapan Özkan Şendil, 10 kilogramlık 'uçan kalamar' yakaladı.

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