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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2024 Cuma 10:51

Zincirleme kaza araç kamerasında! İşte o anda yaşananlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, yolda seyreden bir aracın kamerasına yansıdı.