Zihin yaşını ortaya çıkaran renk testi! Hangi renk daha çok ilginizi çekti?

7-12 PUAN: Zihin yaşınız 20'nin altında. Gerçek yaşınızın aksine hayatın ciddiyetinden uzak gamsız bir ergensiniz.
13-20 PUAN: Zihin yaşınız 20-29. Aktif, yaratıcı ve hayat dolu birisiniz.
21-28 PUAN: Zihin yaşınız 30-39. Aktif ve yeni maceralara meraklısınız ancak aynı zamanda sorumluluklarınızın da bilincindesiniz.
7-12 PUAN: Zihin yaşınız 20'nin altında. Gerçek yaşınızın aksine hayatın ciddiyetinden uzak gamsız bir ergensiniz.
13-20 PUAN: Zihin yaşınız 20-29. Aktif, yaratıcı ve hayat dolu birisiniz.
21-28 PUAN: Zihin yaşınız 30-39. Aktif ve yeni maceralara meraklısınız ancak aynı zamanda sorumluluklarınızın da bilincindesiniz.