Zemin etüdü çalışmasında doğal gaz bulundu! BOTAŞ çalışma başlattı

"Köyümüz için de iyi"





Çıkan gazın haberini aldıktan sonra heyecanlandıklarını söyleyen Uluabat Mahalle Muhtarı Ramazan Hamamcı, "Pazartesi saat 08.30'dan beri bu gaz yanıyor. Fabrika zemin etüt çalışmaları yapıldığı sırada 20 metrede ölçüm yapılırken, bu gaz çıkıyor. Pazartesi saat 08.30'dan beri yanıyor. Zemin etüdü yaparken çıkıyor. Bu 3'üncü gün. AFAD, jandarma, BOTAŞ ve doğal gaz firması geldi, tahlil yaptılar. Şimdi sonucunu bekliyoruz ama yetkililer dedi ki 'yüzde 80 doğal gaz'. Köyümüzde güzel bir şey çıkması bizi heyecanlandırıyor. Köyümüz için de iyi ama ne kadar rezervi var onu bilmiyoruz. Kesinleşmiş tahlil sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu.