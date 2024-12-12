Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,8807
  • 36,7953
  • 3044.48

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 10:29

Zemin etüdü çalışmasında doğal gaz bulundu! BOTAŞ çalışma başlattı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde fabrika inşaatı için yapılan zemin etüdü sırasında gaz bulundu. 2 gündür yanan gazın türünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.