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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 12:06

Yüzü tamamen tümörle kaplanmıştı! Kamerunlu çocuk çareyi Gaziantep'te buldu

Yüzündeki tümör Kamerun'da yardım faaliyeti yürüten hayırseverler tarafından fark edilen 9 yaşındaki Fabilou Mohamadou, Gaziantep'te ameliyat edildi.

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