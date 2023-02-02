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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2023 Perşembe 14:14

Yüzlerce yıllık el yazması Kur'an cüzleri korumaya alındı! Yıllarca köy camisinde saklandı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki bir köy camisinde saklanan ve yüzlerce yıllık tarihi bulunduğu değerlendirilen Kur'an-ı Kerim cüzleri, koruma altına alındı.

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