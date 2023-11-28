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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 16:15

Yüzlerce kum zambağı fırtınada zarar gördü! Koruma altına alınmıştı

Sinop'ta iki gün etkili olan fırtına, koruma altındaki kum zambaklarına zarar verdi.

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