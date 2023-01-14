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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 11:47

Yüzen oteller turizm hareketliliğini artırdı! 2023 yılı artış yılı olacak

Akdeniz pazarında kruvaziyer turizminin önemli destinasyonlarından Muğla, geçen yıl 'yüzen otel' olarak da bilinen dev gemilerle yaklaşık 130 bin yolcu ve mürettebat ağırladı.

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