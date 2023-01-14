Yüzen oteller turizm hareketliliğini artırdı! 2023 yılı artış yılı olacak

Mavi ve yeşilin her tonunu barındıran deniziyle devasa lüks kruvaziyerlere ev sahipliği yapan Muğla, deniz yolculuğuna çıkan turistlere doğasıyla unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor.

Gemilerden inen turistler, özellikle yürüyüş güzergahları üzerinde Bodrum'un Paşatarlası mevkisindeki begonvil çiçekleriyle süslü mavi kapılı beyaz evlerini yakından inceleme fırsatı buluyor. Bazı turistler de bisikletlerle Bodrum ilçe merkezi ve tarihi alanları gezip turlarına farklı bir heyecan katıyor.

Kruvaziyerlerle Muğla'ya gelen turistler, Bodrum, Marmaris ve Fethiye'yi ziyaret ederek ilçelerin tarihi ve kültürel yerlerinin yanı sıra kent merkezini geziyor.

Marmaris'e gelenler ise Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını geziyor. Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret ediyor. Bazı yolcular da deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçiriyor.

Kovid-19 salgınıyla birlikte kruvaziyer turizminin durma noktasına geldiğini anımsatan Toprak, geçen yıldan itibaren ciddi hareketlenmenin yaşandığını ifade etti.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, kruvaziyer turizminde 2022'de bir önceki yıla göre gemi ve yolcu sayısında büyük bir artış görüldüğünü söyledi.

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Muğla'nın kruvaziyer turizmi açısından çok farklı bir öneme sahip olduğunu anlatan Toprak, "Yüzen oteller özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de şehir merkezlerine gelerek ciddi anlamda ekonomik katkı sağlıyor. Bölgenin tarihi ve kültürel yapılarını yakından görüyor. Şehir merkezi ve müzeleri, antik kentleri gezdiler. Buralara ciddi geziler düzenlendi." dedi.





Türkiye'nin 1484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip kenti Muğla'nın kruvaziyerlerin de önemli rotaları arasında yerini aldığını vurgulayan Toprak, bu yıl kruvaziyer turizminde ciddi bir artış olacağını dile getirdi.