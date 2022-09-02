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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 10:08

'Yüzen otel' Van Gölü'nde turizmi canlandıracak! İçinde yok yok

Van Gölü kıyısında bulunan Edremit ilçesinde, kente gelen turistlere farklı bir tatil deneyimi yaşatmak amacıyla belediye tarafından 'yüzen otel'e dönüştürülecek atıl durumdaki feribotta çalışmaların yüzde 50'si tamamlandı.

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