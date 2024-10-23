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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 12:56

Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak! Mide ameliyatıyla çıkarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde genç kızın yuttuğu çatal, operasyonla alındı.

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