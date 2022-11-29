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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 09:40

Yusufeli Barajı'nda su 30 metre yüksekliğe ulaştı! Vatandaşlar baraj sularını takip ediyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nda kapakların kapatılmasıyla sular yükselmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleşen baraj, bir haftada 30 metre yüksekliğe ulaştı. Köyleri sular altında kalan vatandaşlar, suyun gelişini izlemek ve kayıt altına almak için baraj sularını takip ediyor.

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