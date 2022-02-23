Yumurta, süt ve peynir alırken bunlara dikkat edin!

1 / 29

Süt alırken nelere dikkat etmeli? Süt alırken dikkat edeceğiniz nokta, içine su katılıp katılmadığıdır.

2 / 29

Bir yorgan iğnesini iyice temizleyip sütün içine sokun.

3 / 29

Sonra, iğneyi yatay durumda tutup ucuna bakın.

4 / 29

Eğer iğnenin ucunda süt damlası kalmışsa, içine su katılmamış demektir, iğnenin ucunda süt yoksa içine su katılmıştır.

5 / 29

Yumurtanın taze olup olmadığını nasıl anlarız? Taze yumurta ne kadar yararlıysa, bayatı da o kadar zararlıdır.

6 / 29

Bir yumurtanın taze olup olmadığını şu şekilde anlayabilirsiniz:

7 / 29

1- Yumurtanın içinde "hava odası" denen bir hoşluk vardır.

8 / 29

Yumurtayı güneşe doğru tutun ve bu boşluğa bakın.

9 / 29

Boşluk büyükse yumurta bayat, küçükse tazedir.

10 / 29

Aynı şeyi bir mum yardımıyla da yapabilirsiniz.

11 / 29

2- Yumurtayı içi tuzlu su dolu bir kaba atın.

12 / 29

Eğer dibe çökerse çok tazedir.

13 / 29

Bu yumurtayı rafadan yiyebilirsiniz.

14 / 29

Yumurta suyun ortalarında ise fazla bayat değil demektir ve bu yumurtayı ancak yağda pişirerek yiyebilirsiniz.

15 / 29

Yumurta suyun yüzünde dalgalanıyorsa yapacağınız ilk iş onu çöpe atmaktır.

16 / 29

3- Yumurtanın çok tazesi de makbul değildir.

17 / 29

Evinizde tavuk besliyorsanız, yumurtayı tavuktan çıkar çıkmaz tüketmeyin. İki üç gün bekletin.

18 / 29

Peynir alırken aşağıdaki noktaları unutmayın: 1- Gözeneksiz veya küçük gözenekli peynirleri alın.

19 / 29

Büyük gözenekler üretimin hijyen açısından kontrolsüz olduğunu ve koliform gibi bakterileri içerebileceğini gösterir.

20 / 29

Ayrıca bu mikroorganizmalar peynirde çatlamalar da yaparlar.

21 / 29

2- Peynirin dış yüzü yumuşak, yapışkan veya süngerimsi bir görüntüde, beyaz ve parlak olmalıdır.

22 / 29

3- Peynir bıçakla kolay kesilebilir olmasına dikkat edin.

23 / 29

Elastiki olmalı, kırılgan olmamalıdır.

24 / 29

4- Alacağımız peynirin mutlaka tadına bakın.

Taze süt tadı olanı almayın.

25 / 29

Peynir hafif ekşimsi, kendine has aromalı olmalı ve ağızda rahatsız edici bir tat bırakmamalıdır.

26 / 29

5- Yumuşak peyniri alırken dikkatli olun.

27 / 29

Su yoğunluğu fazla olduğu için küf ve maya üremesine uygun bir ortam bulunur.

28 / 29

İyice görerek analiz edin ve öyle alın.