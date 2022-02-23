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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 16:14

Yumurta, süt ve peynir alırken bunlara dikkat edin!

Süt, yumurta ve peynir alırken dikkat etmeniz gereken bir kaç ayrıntı;

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