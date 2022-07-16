  • $17,405
  • 17,5624
  • 955.872
  • 2382.44

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:52

Yüksekova'da korkutan çekirge istilası! Sayıları hızla artıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki ekili tarım arazilerinde yaklaşık 20 gündür çekirge istilası yaşanıyor. Ovada ve bazı köylerde ilaçlama çalışması başlatılırken, bölge halkı çekirge istilası nedeniyle ekinlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.