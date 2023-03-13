Yüksekova'da kardelenler çiçek açtı! Baharın müjdeleyicisi

Beyaz bir örtü gibi ovayı süsleyen kardelenlerin etrafını çeviren karlar ise ayrı bir güzellik katıyor.

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Yüksekova'nın bereketli topraklarının her bitkiyi bünyesinde barındırdığını ifade eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Bugün bölgemizin en güzel köşelerinden birindeyiz. Kardelenlerin gün yüzüne çaktığını görüyoruz. Bilindiği gibi mart ve nisan aylarımız bahar müjdeleyicisidir. Bu ay ve nisan ayı kardelenlerin ayıdır. Bu da ovamızın ne kadar güzel ve bereketli olduğunu gösteriyor" dedi.