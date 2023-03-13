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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 09:34

Yüksekova'da kardelenler çiçek açtı! Baharın müjdeleyicisi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baharın habercisi olan kardelenler çiçek açtı.

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