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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 12:34

Yörük kilimi alafaradın! Zeynep öğretmenle yeniden hayat buldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 15. yüzyılda göç eden Yörüklerden öğrenilen ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan 'alafaradın kilimi', Halk Eğitimi Merkezinde kurs açan Zeynep Tuğ sayesinde yeniden dokunmaya başlandı.

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