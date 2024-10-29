Yolcu treni beton pompası aracına çarptı! 35 yolcu, Kapıkule Garı'na götürüldü

<p>İstanbul - Sofya seferini yapan tren, Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan 06 GF 1026 plakalı beton pompası aracına çarparak durdu.</p><br><p>İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.</p><br><p>Ekipler, çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kimsenin olmadığını belirledi.</p><br><p>Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı'na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı'na götürüldü.</p><br><p>Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.</p><br>