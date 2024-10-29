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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 08:59

Yolcu treni beton pompası aracına çarptı! 35 yolcu, Kapıkule Garı'na götürüldü

Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı.