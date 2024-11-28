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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 14:28

Yolcu otobüsünde ele geçirildi! Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira

Bursa'da yolcu otobüsünün koltuk altlarına ve kenarlara gizlenmiş halde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu, elektronik sigara ve sigara ele geçirildi, şoför A.Ç., gözaltına alındı.

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