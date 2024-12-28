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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 11:08 |

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesine ilişkin, 'Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi.' dedi.

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