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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2024 Cumartesi 10:04

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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