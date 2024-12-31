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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 11:03 |

Yolcu otobüsü alev alev yandı! Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

TEM Otoyolu Metris Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangın sırasında yolcuların olduğu otobüste şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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