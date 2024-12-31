Yolcu otobüsü alev alev yandı! Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Yangın, saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Metris Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay'dan yola çıkan 15 FFU 883 plakalı otobüs 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na varmak üzereyken motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi.
Şoförün otobüsü durdurmasıyla yolcular panikle otobüsten indi. Şoför ve yolcuların tahliye olmasının ardından otobüs alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otobüsü kısa sürede söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Öte yandan otobüsün yanması sonucu uzun araç trafiği oluştu.