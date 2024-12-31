Yolcu otobüsü alev alev yandı! Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Yangın, saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Metris Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay'dan yola çıkan 15 FFU 883 plakalı otobüs 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na varmak üzereyken motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi.