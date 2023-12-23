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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 10:04

Yıllarca boyundaki dev kitle ile yaşadı! Sebebini bir bilseniz

Boynun ön alt kısmında büyük bir şişliğin oluşmasına rağmen doktorlardan korktuğu için 50 yıldır hastanenin kapısından geçmeyen 67 yaşındaki kadının boynunda oluşan 2 kiloluk guatrı ameliyatla alındı.

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