Yıllar sonra ortaya çıktı! Ünlü oyuncuyu utandıran hata

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Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

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Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.

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Şövalyeleri tek tek öldüren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda geziye çıkar.

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Seyyit Battal planladığı gibi Boğa Anton'u öldürür ve anahtarı alır.

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Filmin dikkat çeken detayı ise Boğa Anton'un Seyit Battal ile dövüştüğü sırada bıyıklarının bir kısalması bir uzamasıdır.

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Saraydan çıkarken ve at üzerindeyken uzun olan bıyıklar dövüş sahnelerinde kısalır. Ama efsane filmdeki tek hata bu değil.

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Yine aynı sahnede Boğa Anton'un attan düştüğü sırada iki kolunda bulunan bileklerden biri yere düşüyor. Filmin devam sahnesinde ise bileklikler yeniden kolunda görünüyor.

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Bu hata dövüş sahneleri boyunca dikkatli izleyicilerin gözüne çarpıyor.

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Yeşilçam'a damga vuran filmlerden birisi de 1977 yapımı İbo ile Güllüşah. Yine Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı bir film.

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Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan filmdeki hatalar yıllar sonra fark edildi.

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Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı filmde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.

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Sakar Şakir Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı filmde, yumrukla kırılacak kovanın dibinin önceden kırık olması kameraya böyle yansıyor.

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Hababam Sınıfı Tatilde Filmde sınıfta sahneler arasında kapalı olan perdeler açılıyor, zaman gece ve gündüz olarak değişiyor.

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Gülşah Küçük Anne 1976 yapımı filmde Ayşen Gruda eve girdiği zaman arka aynadan yansıyan kameraman kadraja giriyor.

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Tarkan Viking Kanı Filmdeki denizin içinde çekilen sahneler İzmir'de bir otelin havuzunda gerçekleştirildi.

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Ahtapot ile boğuşma sahnesinde arka planda çekimin yapıldığı havuzun duvarları görünüyor.

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Sultan Türkan Şoray ve Bulut Aras'ın başrolünü oynadığı 1978 yapımı filmde Adile Naşit'in olmayan başörtüsü sahne açısı değişince birden başında görülüyor.

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Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 1981 yılında çekilen Üç Kağıtçı filminde merhum Kemal Sunal Rıfkı karakterini canlandırmıştır.

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Filmde Rıfkı'nın gönlünü verdiği kadın oyuncunun annesinin aynı sahnede kıyafetinin değiştiği yıllar sonra orta çıktı.

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Rıfkı'nın masadan kalkıp evden çıktığı esnada kadın oyuncunun elbisenin değiştiği göze çarpıyor.

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Natuk Baytan'ın yönettiği Savulun Battal Gazi Geliyor filminde, Cüneyt Arkın'ı tutan çelik ip net bir şekilde görülüyor.

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Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı 1971 yapımı 'Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri' filminin bir sahnesinde arka planda bir araç kadraja giriyor.

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Otomobillerin icat olmadığı 'Sırp krallığı ve Türkler arasındaki savaş' yıllarındaki hikayeyi anlatan filmde bir aracın görünmesi dikkat çekiyor.

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'Umudumuz Şaban' filminde Mardinli Arif'in yere gelişi güzel attığı tabancalar, diğer sahnede Ringo Şaban'ın alması için yerde düzgün bir şekilde hazırlanmış.

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1979 yapımı 'Umudumuz Şaban' filminde kahvehanede çalışan Ringo Şaban müşteriye ayran gönderirken patronun yüzüne ayran fırlatır.

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Patronun yüzüne gelmesi gereken ayran, bir set çalışanı tarafından yakından dökülür. Set çalışanının eli kameraya yansıyor.

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O çekim hatası kameraya böyle yansımış.

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Yönetmen ve yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı 1984 yapımı 'Postacı' filminde, postacı Adem rolündeki usta oyuncu Kemal Sunal bakkala girdiğinde kapalı olan bisküvi kutuları kamera açısı değişikliği sonrası birden açık oluyor.

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Postacı Adem'in yemesi için açılan kutu, sahne başında kapalı olarak konulmuş.

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Yine Postacı filminde, Postacı Adem'in sevgilisi Sevtap'ın Adem'in evine kaçması sonrası ailesinin polis eşliğinde evi basması sahnesinde gece gündüz zamanlama hatası kameraya yansıyor.

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Evin içinde camlardan dışarısı aydınlık görünürken, dış çekimde gece (sabah karşı) olarak görünüyor.

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Gerçek Kötüler (Suicide Squad) Harley aynı anda hem silahını seçip hem kıyafetini değiştirip hem de saçını boyama yeteneğine sahip biri olarak seyirci karşısında.

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Star Wars: Güç Uyanıyor Filmin kahramanının kıyafetinde dikkatlerden kaçan değişim.

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Yenilmezler Thor etrafındanki her şeyi yerle bir ederken, bir otomobilin tamponu mucizevi bir şekilde tamir oluveriyor.

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Alacakaranlık Kamera, görünmez olmayı başaramamış. Camdan yansıması dikkatli gözlerden kaçmıyor.

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Soysuzlar Çetesi Alman askerin arması bir sonraki sahnede uçup gidiyor.

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Avatar Jake, kapsülden çıkarken yanında tekerlekli sandalye görünmüyor ancak sonraki sahnede birden yanında beliriyor.

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Terminatör 2: Kıyamet Günü Köprüden düşen kamyonun camın kırık halinden sonra yeniden çatlak bir şekilde yerine gelmesi dikkat çekici.

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Sınırsızlar Kulübü Film 1985 yılında geçiyor. Ancak duvarda 2011 yapımı Lamborghini Aventador otomobil posteri var.

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Titanik İki ayrı Titanik gemisi varmış gibi görünüyor.

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Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti Modern zamanlardan bir kişi araya kaynamış gibi.

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Ted Ana karakter John telefonu ters tutarak konuşuyor ama bu onun iletişim kurmasını engellemiyor.

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Star Wars Sağdaki stormtrooper'ın boyu hesap edilmemiş. Dikkatli bakınca başını çarptığı anlaşılıyor.

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Yaratık Kane bir sahnede özel bir başlık giymişken bir sonraki sahnede başlık uçmuş görünüyor.

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Mad Max: Fury Road Silahlar değişiyor. Yönetmen, hangi silahın daha görkemli olacağını karar verememiş gibi...

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Marie Antoinette Film, 18. yüzyılda geçiyor. Anlaşılan o dönemde de spor ayakkabılar popülerdi!

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Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi John ve Kate'in indiği beyaz uçağın numaraları art arda gelen sahnelerde birbirini tutmuyor.

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Deadpool Deadpool karakteri çizim yaparken, kağıtta, "Merhaba, Ben Francis!" yazsa da sonraki sahnede yazı, "Merhaba, Ben Deadpool"a dönüşüyor.

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Bay ve Bayan Smith Filmlerde, farklı sahnelerde araç değişiklikleri görülebiliyor. Ancak bu filmde dikkatli seyirciler beklenmedik bir hatayla karşılaştı. Otomobilin koltuğu aynı sahnede mucizevi bir şekilde değişiverdi.

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Evde Tek Başına Görünüşe göre Kevin, koşarken pantolonunu değiştirebiliyor.

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Not: Seni Seviyorum Duvardaki tabloya dikkat!

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Aşk Her Yerde Kravattaki puantiyeler birden yok oluyor.

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The Big Bang Theory Noel hediye sepetinin rengi sihirbaz eli değmiş gibi değişiveriyor.

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Transformers: Yenilenlerin İntikamı Bir başka otomobil değişimi sunroof'lu araçta göze çarpıyor.