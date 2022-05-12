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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 10:37

Yıllar sonra ortaya çıktı! Ünlü oyuncuyu utandıran hata

Türk sinemasına damga vuran filmlerde yapılan hataları daha önce kimse fark edemedi yıllar sonra ortaya çıkan bu detaylar görenleri şaşkına çeviriyor. İşte onlardan bir kaçı...

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