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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2022 Çarşamba 11:48

Yıllar sonra ABD arşivlerinden çıktı! Osmanlı zamanından ilk kez göreceğiniz fotoğraflar

19. YY'da Batı'da en çok merak edilen ülkelerden biri de Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Fotoğrafçıların Osmanlı payitahtı İstanbul'da çektiği fotoğraflar Avrupa başta olmak üzere ABD'de yoğun ilgi gördü. Günümüzde arşivinde Osmanlı'ya dair fotoğraf bulunduran kütüphanelerden biri de ABD'deki New York Kütüphanesi. Arşivinde 200 binden fazla eski dönemlere ait görsellerin yer aldığı New York Kütüphanesi'nde Osmanlı'ya dair yüzlerce eser bulunuyor. İşte New York Kütüphanesi'nden Osmanlı İmparatorluğu ve İstanbul fotoğrafları...

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