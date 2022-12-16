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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 10:22

'Yılın Fotoğrafları' oylaması başladı! İşte aday gösterilen fotoğraflar

Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2022'ye damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı Yılın Fotoğrafları oylaması başladı. Fotoğraflar, Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Çin'e, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Hindistan'dan İskoçya'ya, Afganistan'dan Guatemala'ya dünyanın farklı coğrafyalarından yayımlanan 1 milyondan fazla kare arasından AA fotoğraf editörlerince belirlendi. İşte oylamaya katılan fotoğraflar...

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