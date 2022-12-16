'Yılın Fotoğrafları' oylaması başladı! İşte aday gösterilen fotoğraflar

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Geçmişi 110 milyon yıl öncesine dayanan, izledikleri yolla insanlara da kılavuz olan deniz kaplumbağalarının türleri, tüm koruma çalışmalarına rağmen artan çevresel kirlilik nedeniyle hala tehlike altında.

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yeni yılın ilk gününde sis etkili oldu. Hindistanlılar, sabahın erken saatlerinde martıları görmek üzere Yamuna Nehri'ni ziyaret etti.

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Rusya'nın Murmansk bölgesinde Kola Yarımadası, doğal güzelliklerinin yanı sıra kuzey ışıklarıyla "büyülü" bir atmosfer sunuyor.

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Fethiye Körfezi'nde şimşekler, şehrin ışıklarıyla güzel görüntü oluşturdu.

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Tonga'daki volkanik patlamanın neden olduğu tsunaminin ardından Peru'nun Pasifik Okyanusu'ndaki La Pampilla rafinerisinden sızan petrol, ülke kıyılarında yaklaşık 4 kilometrelik alana yayıldı.

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Halep kentinin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde bulunan çadır kentte kalan Suriyeli mülteciler, ellerindeki kısıtlı imkanlarla hava şartlarına karşı mücadele veriyor.

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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir doğum hastanesindeki hamile kadınlar ve yenidoğan bebekler bodrum katındaki sığınağa götürüldü.

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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline bağlı Cebel ez-Zaviye ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Suriyeli çocuklar, harabeye dönen binaların enkazları arasında oyun oynayarak karın keyfini çıkardı.

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Rus askerlerinin ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sivillerin güvenli koridorlardan tahliyeleri sırasında bazı çocuklar yakınlarından ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı.

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Hakkari'de annesinden ayrı düşen ve tedavisi için Van'a getirilen ayı yavrusu "Hakvan"a rehabilitasyon merkezinde özenle bakılıyor. Üç saat aralıklarla özel diyet uygulanarak biberonla beslenen ayı yavrusu, sürekli veteriner hekimlerin gözetiminde tutuluyor.

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, Kiev'in Makariv bölgesindeki Ukraynalılar, tank ve helikopter enkazları önünde fotoğraf çektiriyor.

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ABD'nin Florida eyaletinin Jupiter kenti, köpekbalıklarıyla birlikte dalış imkanı sağlıyor. Dalgıçlar köpekbalığı ekoturizminin düzenlendiği bölgeye botlarla götürüldükten sonra dalış yapıyor.

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Bangladeş'in Chittagong kentinde çiftçiler hasat zamanı yoğun bir çalışma dönemi geçiriyor.

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Aziz Serim, 10 yıldır rengarenk giysiler giyiyor. 28 yıl taksicilik yaptıktan sonra emekli olan 5 çocuk babası Aziz Serim, giyiminde tercih ettiği renk renk takım elbise, kravat, ayakkabı, saat, kemer, tespih ve telefon kılıfından oluşan kıyafet kombinleri ile ilgi görüyor.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. 20 helikopter ve 14 uçak, yangın söndürme çalışmaları kapsamında havadan müdahalede kullanıldı.

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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Müslümanlar, bayram namazını açık bir alanda kıldı. Yanında oyuncağıyla bir çocuğun da yetişkinlerle namaz kıldığı görüldü.

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Nijerya'nın kuzey kesimindeki, Batı Afrika'nın en eski şehirlerinden Kano, geleneksel tabakhanelerinde üretilen deri ürünleriyle ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

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Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında mahsur kalan kaplumbağa, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

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Akşam saatlerinden kendini göstermeye başlayan Ay, yaklaşık 40 dakika boyunca 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde yükselerek gökyüzündeki konumunu aldı.

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Diyarbakır'da zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak hava yaşamı olumsuz etkilerken, çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

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Türk Arktik Bilimsel Araştırma ekibi, küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek için Arktik Okyanusu'ndaki deniz memelilerini gözlemledi. Gözlemler sırasında beyaz balinalar (beluga) görüldü.

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Türk Arktik Bilimsel Araştırma ekibi, küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek için Arktik Okyanusu'nda gözlemler yaptı. Çalışmalar sırasında kutup ayıları da görüntülendi.

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İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes yarımadasında Fagradalsfjall dağlarının yakınında gerçekleşen volkanik patlamada yoğun lav akışı yaşandı.

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Portekiz'in Campo do Geres kentindeki Vilarinho da Furna köyü, 50 yıl önce baraj projesi nedeniyle sular altında kaldı. Geçmişi birinci yüzyıla dayanan köydeki evler, iklim değişikliğinin sonuçları ve artan sıcaklar nedeniyle çekilen suyun üstüne çıktı.

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaz aylarını keçi sürüsüyle yaylada geçiren 57 yaşındaki Hüseyin Firez, Aksu Vadisi'nde oluşan kar tünellerini görmek isteyenlere gönüllü rehberlik yapıyor.

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Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan Karacadağ bölgesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan bal ormanlarıyla zenginleştirilen flora sayesinde bu yıl bin ton bal elde edildi.

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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta çöp toplayıcılarının daha iyi maaş talebiyle başlattığı grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu.

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Türkiye'nin farklı bölgelerinden saç örmek için Suriye'nin İdlib iline gelen 22 gönüllü kadın, 1000 yetim kız çocuğunun saçına bakım yaparak yüzlerini güldürdü.

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Kars'ta tarım arazilerindeki hasadın ardından kadınlar, üründeki yabancı maddelerin ayıklanması için rüzgara karşı buğday ve arpa savuruyor.

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Ukrayna'da ülke içinde yerinden edilenlerden bazıları, Ivano Frankivsk kentindeki Eko Köy'de kalıyor. Doğal ortamda yetiştirdikleri ürünleri tüketen Ukraynalılar, marangoz atölyesinde ihtiyaç duydukları eşyaları da kendileri yapıyor.

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İran'ın başkenti Tahran'da elbise tasarımı yapan modacı Amen Hademi (arkada), asit saldırısına uğrayan Atefe Ekberzade (solda), Masume Ataei (ortada) ve Leyla Karibpur'u (sağda) model olarak çalıştırarak onlara destek olmaya çalışıyor.

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Ege Denizi'nde büyütülen, ağırlıklı olarak Japonya'nın talep gösterdiği orkinoslar, ihracat öncesi çiftliklere getiriliyor.

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ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası, teknelerin kıyıya vurmasına sebep olurken, bazı tekneler de yola savruldu.

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Diyarbakır'da, çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmek ve onlara bilimi sevdirmek amacıyla sınıf öğretmeni Nursel Gündüzalp Gülsever "Masalcı Nine" ve fen bilgisi öğretmeni Recep Gün "Muciddin" karakteriyle köyleri geziyor.

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Marmara Denizi'nde yapılan dalışta plastik atıklar da toplandı.

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Kars'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen arazideki atlar, yiyecek arayışını sürdürdü.