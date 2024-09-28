Yılın ahisi seçildi! 57 yıldır zamana 'ince ayar' yapıyor

Örtel, artık saatçilikte tamiratın son dönemleri olduğunu vurgulayarak, "Çırak yok, yetiştiremedik. Teknolojinin ilerlemesiyle bizim mesleğimize ilgi azaldı. Aslında bizim meslek her zaman geçerli bir iştir. Saatler mekanik olduğu müddetçe bizim meslek geçerlidir. Kurmalı kolları, pimi, bobini, entegreyi, kayışını, camını takarsın. Yani her türlü tamirat senin elinden geçer ama tam elektroniğe, dijitale döndüğü zaman bizim işimiz bitiyor." diye konuştu.