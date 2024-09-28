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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 15:00

Yılın ahisi seçildi! 57 yıldır zamana 'ince ayar' yapıyor

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yılın ahisi seçilen 83 yaşındaki Mehmet Örtel, 'tik tak' seslerinin ritminde sürdürdüğü meslek yaşamında, bozuk saatlerin tamirini yapıyor.