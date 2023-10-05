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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2023 Perşembe 12:35

'Yılın Ahisi' marangoz! Engeline rağmen mesleğini sürdürüyor

Ordu'da trafik kazasında yaralanan, bacağı 33 yıl önce ampüte edilen marangoz Ali Ohtamış, yarım asrı geride bıraktığı mesleğini 'Yılın Ahisi' ödülüyle taçlandırdı.

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