'Yılın Ahisi' marangoz! Engeline rağmen mesleğini sürdürüyor

Geçirdiği trafik kazasında sağ bacağından ağır yaralandığını, kazadan 10 yıl sonra ağrılara daha fazla dayanamadığı için bacağının ampüte edildiğini belirten Ohtamış, o zamandan sonra da çalıştığını, koltuk değneği yardımıyla geldiği iş yerinde müşterilerine hizmet verdiğini anlattı.

Ohtamış, atölyesinde 2 işçisi olduğunu ifade ederek, "Mesleğimi yapmaktan çok mutluyum. Tabii ki çalışırken zorlanıyorsun. Ama çalışmadan da yapamıyorum." dedi.

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Kentte "Yılın Ahisi" seçilmekten duyduğu gurur ve mutluluğu dile getiren Ohtamış, "Ordu Valimiz tarafından bana plaket verildi. Bunlar çok güzel şeyler. Bana bunu layık gören herkese teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiler." diye konuştu.