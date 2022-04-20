Yılda sadece 20 gün görülebiliyor! Ters laleler, Kocaali kırsalını renklendiriyor.

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Doğasever Ebru Yetim, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana doğaya ve fotoğraflara ilgisinin bulunduğunu belirterek, "Burası endemik bitki türlerini bulabileceğiniz çok güzel bir yer. Ters lalelerin fotoğraflarını çekmek için geldim. Daha önce de kardelenleri fotoğraflamıştım. Doğası, her şeyi çok güzel olan bir bölgede yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.