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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 11:40

Yılda sadece 20 gün görülebiliyor! Ters laleler, Kocaali kırsalını renklendiriyor.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nın etekleri, ters lalelerin açmasıyla ayrı güzelliğe büründü.

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