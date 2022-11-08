Yılanların bu özelliğini ilk kez duyacaksınız! Herkesi şaşırtan gerçek

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1-) Yılanların görüş mesafesi yaklaşık olarak 2,5 m'dir. İlerisini sadece kobra gibi başını yukarıya doğru kaldırabilen yılanlar görebilir.

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2-) Hangi tür olursa olsun yılanlar duyamazlar.

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3-) Yılanların sesi duyamadığından avının vücut sıcaklığı ve hareketlerine göre yol alır.

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4-) Zehirlerini üst dişlerinden salgılarlar ve bir enjektör gibi avına saplanır.

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5-) Yılan vücudun da başındaki yumuş aksı kemikler haricinde kemik bulunmaz.

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6-) Derisi kaygan bir yapıya sahiptir. Eğer sert bir derisi olsaydı sürünürken yırtılabilir yılan ölebilirdi.

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7-) Üremek için yumurtlayan yılanlar tek üremede 20'ye yakın yumurtlayabilir ve bunların yerini dilleri sayesinde kolayca bulabilir.

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8-) Yılanların yol göstericisi dilleridir. Yönlerini bulurken dillerini kullandıkları gibi giderken yerde bıraktıkları sıvı sayesinde bir birlerini de bulabilirler.

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9-) Yılanlar avını yutarken soluk borusunu girişini dışarıya çıkarır ve büyük avlarını yutarken bu şekilde nefes alabilir.

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10-) Yılanların vücudunda çok güçlü bir sıvı bulunur. Avı ne kadar büyük olursa olsun kolayca öğütebilir.

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