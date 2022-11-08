Yılanların bu özelliğini ilk kez duyacaksınız! Herkesi şaşırtan gerçek

1-) Yılanların görüş mesafesi yaklaşık olarak 2,5 m'dir. İlerisini sadece kobra gibi başını yukarıya doğru kaldırabilen yılanlar görebilir.
6-) Derisi kaygan bir yapıya sahiptir. Eğer sert bir derisi olsaydı sürünürken yırtılabilir yılan ölebilirdi.
7-) Üremek için yumurtlayan yılanlar tek üremede 20'ye yakın yumurtlayabilir ve bunların yerini dilleri sayesinde kolayca bulabilir.
8-) Yılanların yol göstericisi dilleridir. Yönlerini bulurken dillerini kullandıkları gibi giderken yerde bıraktıkları sıvı sayesinde bir birlerini de bulabilirler.
9-) Yılanlar avını yutarken soluk borusunu girişini dışarıya çıkarır ve büyük avlarını yutarken bu şekilde nefes alabilir.
10-) Yılanların vücudunda çok güçlü bir sıvı bulunur. Avı ne kadar büyük olursa olsun kolayca öğütebilir.