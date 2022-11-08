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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Kasım 2022 Salı 13:39

Yılanlar bu özelliğini ilk kez duyacaksınız! Duyan herkes şaştı

Dünya üzerinde sadece Antarktika'da yaşamayan yılanlar hakkındaki ilginç bilgiler merak konusu oluyor. Pek çok insanın korktuğu, kimisinin ise fobisi olarak görülen yılanların bir kısmı zehirli ve ölümcül olabilmektedir. Dünya üzerinde yaklaşık 3 bin 400 tür yılan bulunmaktadır. İşte yılanlar hakkındaki o ilginç bilgiler!

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