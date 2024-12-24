'Yeşil altın' bekçileri hırsızlara geçit vermiyor

Bu süreçte tonlarca zeytin çalmaya yeltenen çok sayıda hırsız yakaladıklarının altını çizen Başkan Tüfekçi, "Yakalanan hırsızları jandarmaya teslim ediyoruz. Alınan ürünleri de sahiplerine iade ediyoruz. Bundan sonra da zeytin hırsızlarına verdiğimiz amansız mücadelemiz durmak bilmeyecek. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için gece gündüz demeden çalışacak ve müstahsillerimizin bizlere emanetlerini kendi malımız gibi korumayı sürdüreceğiz" dedi.