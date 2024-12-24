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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 10:03

'Yeşil altın' bekçileri hırsızlara geçit vermiyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bünyesinde görev yapan kır bekçileri, 'yeşil altın' olarak da adlandırılan zeytinlere dadanan hırsızların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

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