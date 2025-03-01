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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Mart 2025 Cumartesi 09:28 |

Yerin metrelerce altında ilk sahur! Kömür kentinin maden işçileri

Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler, yerin metrelerce altında ilk sahurlarını gerçekleştirdi.

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