Yer altındaki gizli saray! Dağın içinde kendiliğinden oluştu

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Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve "Gümüşhane'nin yer altı sarayı" olarak nitelendirilen dünyaca ünlü mağara turistlerin akınına uğradı.

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Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında bulunan ve ismini aynı adlı mahalleden alan Karaca Mağarası son dönemde özellikle yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

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Nisan ayında ziyarete açılan ve yoğun kar yağışlarına kadar ziyarete açık tutulması planlanan mağarayı görmek için bugüne kadar yüzbinlerce kişi ziyaret etti.

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Sarkıt, dikit, damlataşı şekillerinin en yoğun, en güzel ve en görkemli örneklerine sahip olan Karaca Mağarası Gümüşhane-Trabzon karayoluna 4 kilometre mesafede yer alıyor.

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Denizden bin 550 metre yükseklikte, ortalama tavan yüksekliği 18 metre ve toplam iç alanı yaklaşık bin 500 metrekare.

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Mağaraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler yüksek tavanlardan aşağıya ve tam tersi istikamette milyonlarca yılda oluşan müthiş manzarayla karşılaşıyor.

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Devasa sarkıt, dikit ve sütunlarla mağara çiçekleri, mağara incileri, traverten havuzları, mağara gülleri gibi oluşumlar turistleri hayranlık ve şaşkınlık içerisinde bırakıyor.

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Gümüşhane İl Özel İdaresi'nin şirketi tarafından işletilen ve yaklaşık 150 milyon yıllık dolomitik kireç taşlarının zengin yeraltı suları tarafından aşındırılmasıyla oluşan ve pasif karakterli bir mağara olan Karaca Mağarasındaki sarkıt ve dikitlerin 15 milyon yıl yaşında olduğu tahmin ediliyor.

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Yatay yönde gelişim gösteren 6 ayrı salonun birleşmesinden bir araya gelen mağaranın içerisinde sarkıt, dikit, sütun, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damlataşları, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, traverten havuzları, traverten basamakları ve mağara gülleri yer alıyor.

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Mağaranın ılık ve nemli havasının solunum yolları hastalıklarına da iyi geldiği rivayet ediliyor.

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Karaca Mağarası'nın yöre sakinlerinden Jeoloji Mühendisi Şükrü Eroz tarafından 1983 yılında bulunmuş ve 1996 yıllarında da turizme açılmıştır. Aynı zamanda Karaca Mağarası özellikle solunum hastalıklarına (astım vs.) iyi gelmektedir.

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Bulunduğu sahada üst kretase formasyonları geniş bir yayılışa sahiptir.

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Bunlar genellikle andezitik ve bazaltik lavlar ile tüflerden ve aglomeralardan oluşmaktadır.

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Bu serinin toplam kalınlığı 1000 m'yi bulmakta ve içerisinde yer yer kalker, marn ve grelerden oluşan ve kalınlığı 100 m ile 200 m arasında değişen arakatkılar vardır.

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Karaca Mağarası da bu seri içerisinde karakterli volkanitlerin çevrelediği bol çatlaklı masif kalkerler içerisinde gelişme olanağı bulmuştur.

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Mağara yatay yönde gelişme göstermiş, elipse benzeyen dört ayrı salonun birbirine birleşmesinden meydana gelmiştir.

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Bu salonlardan ikisi çatlak sistemlerinden sızan suların oluşturduğu duvar damlataşları ile ikiye bölünmüş ve salon sayısı altıya çıkmıştır.

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Mağaranın girişi bir insan boyu yükseklikte başlayıp içeriye doğru gidildikçe bir huni şeklinde genişlemektedir.

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Karaca Mağarasını bir bütün olarak ele aldığımızda giriş noktasından en uç noktaya 105 m uzunlukta.

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Tavan yüksekliği ise ortalama 18 m'dir.

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Mağaranın toplam iç alanı ise 1500 m2'dir.