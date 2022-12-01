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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 12:33

Yer altındaki gizli saray! Dağın içinde kendiliğinden oluştu

Yoğun sarkıt, dikit ve damlataşı şekilleriyle Gümüşhane'nin yer altındaki gizemli mekanlarından Karaca Mağarası ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.Yeraltı sarayı olarak bilinen alan yerli yabancı tüm turistlerin akınına uğruyor.

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